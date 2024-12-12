TBMM Genel Kurulunda 2025 Bütçe Görüşmeleri: CHP Milletvekillerinden Sert Eleştiriler

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri üzerine yaptığı konuşmada, tekstil sektöründe bölgesel teşviklerin haksız rekabet yarattığını ifade ederek, "İş insanlarının bölgesel değil sektörel teşvik talebi var," dedi.

Sanayi Üretimindeki Düşüş

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sanayi üretim endeksinin ekim ayında bir önceki yıla göre %3,1 düştüğünü vurgulayarak, yüksek faiz oranları ve daralan dış talep gibi etkenlerin sanayi sektörünü zor duruma soktuğunu kaydetti. Bakırlıoğlu, "Türkiye sanayisizleşiyor," dedi.

Belediyelere Yapılan Müdahale

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, iktidarın CHP'li belediyeler üzerinde idari ve mali baskı yarattığını savundu. Zeybek, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına dikkat çekti.

Çevre Sorunları ve Tartışmalar

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Marmara Denizi ve Ergene Nehri'nden getirdiği su örnekleri ile çevre sorunlarına dikkat çekti. Aygun, bakanlığın bütçesinin çevre etki değerlendirmesi açısından yetersiz olduğunu savundu. Konuşması sırasında su örneklerini bakanın önüne bırakması, Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.

Deprem ve Konut Sorunları

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yalnızca %12 konut teslim edildiğini eleştirdi. Güzelmansur, "Rezerv alanda halkın istediği olacak" vaadinin yerine getirilmediğini belirtti.

İhracat ve Ekonomi Üzerine Uyarılar

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Türkiye'nin yüksek teknoloji yoğun sektörlerde ihracatının artış göstermediğini ifade ederek, tekstil sektöründe ciddi bir daralma yaşandığını belirtti.

Uluslararası Heyet Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile Genel Kurulu ziyaret etti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, toplantıda Kmer dilinde selamlama yaptı.

Yerel Sorunlar ve Politika Eleştirileri

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Güneydoğu Anadolu Projesi'ne yatırım yapılmamasının bölgenin gelişimini engellediğini dile getirerek, "Bu kalkınma suçudur," ifadesini kullandı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de DOKAP’ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadığını belirterek, kurumsallaşmanın sağlanmadığını ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un (sol 2), Bakanlığının bütçesinin komisyondaki görüşmelerine İzmir Körfezi'nden su örneği getirdiğini hatırlatan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un (sağda); konuşmasının ardından Ergene Nehri'nden getirdiği su örnekleri ile kozalak ve ağaç parçalarını, komisyon sıralarında oturan Kurum'un önüne bırakması genel kurulda tartışmalara neden oldu.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un (sol 2), Bakanlığının bütçesinin komisyondaki görüşmelerine İzmir Körfezi'nden su örneği getirdiğini hatırlatan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un (sağda); konuşmasının ardından Ergene Nehri'nden getirdiği su örnekleri ile kozalak ve ağaç parçalarını, komisyon sıralarında oturan Kurum'un önüne bırakması genel kurulda tartışmalara neden oldu.