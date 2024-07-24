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TBMM Genel Kurulunda Gergin Anlar: Muhalefet ve AK Parti Arasında Arbede

TBMM Genel Kurulunda muhalefet önerileri üzerine AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:17
TBMM Genel Kurulunda Gergin Anlar: Muhalefet ve AK Parti Arasında Arbede

TBMM Genel Kurulunda Gerginlik Baş Gösterdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşülmesi sırasında şiddetli bir gerginlik yaşandı. Gerginliğin kaynağı, DEM Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasındaki tartışmalardı.

Ali Bozan'ın Açıklamaları Krizi Tırmandırdı

İYİ Partinin vergi dilimleri ile ilgili önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun topluma olumsuz yansımaları olduğunu öne sürdü.

Bozan'ın bu çıkışı, AK Parti milletvekilleri arasında büyük bir rahatsızlık yarattı ve gerginliği tırmandırarak, onların kürsüye yürümelerine neden oldu. Bu esnada, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara vermek zorunda kaldı.

Arbede ve Sonrası

Birleşime verilen arada da gerginlik devam ederken, yaşanan arbede sırasında Ali Bozan'ın yere düştüğü görüldü. Bu anlarda, CHP milletvekillerinin araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştıkları dikkat çekti.

Ali Bozan, Genel Kurul salonundan çıkarılarak, muhalefet kulisine yönlendirildi.

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