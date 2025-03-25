TBMM Genel Kurulunda Gündem Ekrem İmamoğlu ve Yargı Süreçleri Üzerine Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve yargı süreçleri üzerine tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 19:56
TBMM Genel Kurulunda Gündem Ekrem İmamoğlu ve Yargı Süreçleri Üzerine Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu Tartışmaları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yargının, CHP’nin kendi içinden yapılan şikayetler doğrultusunda yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili bir süreç başlattığını belirtti. Akbaşoğlu, "Yargı, kamuoyu önünde tartışılan bilgi, belge ve delillere istinaden hareket etmektedir" dedi.

Yeni Yol Partisi'nden Muhsin Yazıcıoğlu'na Saygı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 16. yılı nedeniyle anma konuşması yaptı. Yazıcıoğlu’nu, vefakar ve cesur bir Anadolu alpereni olarak tanıtan Özdağ, “O, kimliğini kimsenin gözüne sokmadan yaşayan bir liderdi” ifadesini kullandı.

İYİ Parti'den Yargı Eleştirisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını eleştirerek, Türkiye’deki adalet mekanizmasının eksik olduğunu savundu. Çömez, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın benzer bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

MHP ve CHP Gruplarından Yorumlar

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, CHP yönetiminin belediye başkanlarına yönelik iddialara yeterli yanıt vermediğini belirterek sokağa çıkılmasına yönelik eleştirilerde bulundu. "Hiç kimse dokunulmaz değildir. Türkiye hukuk devletidir" dedi.

Bu arada, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de İmamoğlu’nun tutuklanmasının hukuk sektöründe ciddi bir ihlal olduğunu savundu. Emir, "Tutuklu yargılama değil, yargılamaya karşıyız" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu’ndan Yanıt

Akbaşoğlu, İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinin CHP’nin iç çekişmeleriyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak, bunların hükûmetle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını ifade etti. "Adaleti sokaklarda değil, hukuk koridorlarında aramak gerekir" diyerek mahkeme kararının beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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