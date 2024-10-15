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TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Önerileri Redde Dildi

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin gündem önerileri kabul edilmedi, tartışmalar derinleşti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:13
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Önerileri Redde Dildi

TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Progress (DEM) Parti, İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin gündeme yönelik grup önerileri yapılan oylamada kabul edilmedi.

Öneriler Üzerine Yapılan Konuşmalar

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler", Saadet Partisi'nin "Vergi Düzenlemeleri", DEM Parti'nin "Bölgesel Eşitsizlikler" ve CHP'nin "Suç Oranındaki Artış" konulu önerileri uzun tartışmalara neden oldu. İYİ Parti'nin Eleştirileri

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, hükümetin savunma sanayisine ilişkin bütçe kesintilerine dikkat çekerek, "Kredi kartından 750 liraya varan vergi alınıyor. Dar gelirlinin bu süreçte nasıl ayakta kalacağını düşünmüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin Görüşleri

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise, vatandaşların kredi kartlarına mahkum edilip cezalandırıldığını vurguladı. Kaynağın israfı sona erdirmesi ve faizlerin durdurulması gerektiğini belirtti. DEM Parti'den Eleştiri

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, hükümetin bütçenin büyük bölümünü savaşa ayırdığını ve dar gelirliğe yeni vergi yüklemenin insafsızlık olduğunu dile getirdi.

CHP'nin Yaklaşımları

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, savunma sanayisinin güçlendirilmesine karşı olmadıklarını söyledi. Ancak bu sürecin özelleştirilmesine dikkat çekti.

Oylama Sonuçları

Tüm bu önerilerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri reddedildi. Ancak, AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin önerisi kabul edildi. Kabul edilen önerge ile, 2023 Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nun görüşmeleri ileri bir tarihe alındı.

Bununla birlikte, Genel Kurul'da yakında tüketicinin korunması ve kamuoyunda bilinen "9. Yargı Paketi" konularında görüşmeler yapılacak.

Çeşitli Tekliflerin Oylanması

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından verilen bazı kanun hükmünde kararnamelere dair değişiklik yapılmasına yönelik önerge de yapılan oylamada kabul edilmedi.

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