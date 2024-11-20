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TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi. Tartışmalara neden olan konulara dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:01
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından gündeme getirilen grup önerileri oy çokluğuyla kabul edilmedi. Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "iş sağlığı ve güvenliği", İYİ Parti'nin "Harp okulundaki mezuniyet töreni", DEM Parti'nin "çocuk hakları" ve CHP'nin "ekonomik sorunlara" dair önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

İş Kazalarına Dikkat Çekildi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorunlara dikkat çekerek, "Türkiye, iş kazalarında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülkelerden biri. Bu kazaların önüne geçmek için nedenlerinin doğru tanımlanması ve mevzuatlardaki boşlukların doldurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin Yemin Töreni Tartışmaları

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma ve sancak devir teslim töreninde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine ilişkin tartışmaları gündeme getirdi. Sunat, "Eğer yemin etme şekli sorun ise, bu kadar ağır bir ceza verilmesi adil mi?" diyerek, teğmenlerin vatanseverliğini vurguladı.

Çocuk Hakları Üzerine Eleştiriler

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, çocuklara yönelik şiddet ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Cupolo, "Bu ülke çocuklar için güvenli bir ülke değil" dedi.

Ekonomik Sorunlara Dair Eleştiriler

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi, sabit gelirli vatandaşların sefalete sürüklendiğini savundu. Ünver, "İktidar, bu kesimlerin ücretlerini TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre belirliyor" ifadelerini kullandı.

Tüm bu tartışmaların ardından, iç güvenlik alanında düzenlemeleri içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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