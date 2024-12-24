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TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmezken, AK Parti'nin önergesi öncelik kazandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:46
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda Çarpıcı Gelişmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından sunulan grup önerileri, oylama sonucunda kabul edilmedi. AK Parti'nin önergesi ise gündemin birinci sırasına alındı.

İYİ Parti'nin İşçi Çıkarımı Önerisi

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, yerel seçimlerin ardından bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarıldığını belirterek, “Türkiye'de 1400'ün üzerinde belediye var ve seçim sonrası çalışanlar sürekli bir endişe içinde yaşıyor,” dedi. Türkoğlu, Diyarbakır ve Van belediyelerinde işten çıkarılmaları gündeme getirerek, bazı işçilerin Türk bayrağı taşıdıkları için işten çıkarıldığını iddia etti.

DEM Parti ve CHP'den Gazetecilik Üzerine İfadeler

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, gazetecilerin gerçekleri dile getirdikleri için hedef alındığını savundu. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ise bazı gazetecilere açılan davaları eleştirerek, ifade özgürlüğünün önemini vurguladı.

Hüseyin Yayman'dan Sert Yanıtlar

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gerçek gazetecilerin demokrasinin dördüncü kuvveti olduğunu belirtti. “PKK'nın gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini konuşmak doğru değildir,” diyen Yayman, toplumu bilgilendiren gazeteciler için herhangi bir kısıtlama olmadığını ifade etti.

Gündemdeki Önemli Kanun Teklifleri

Oylama sonuçları sonrasında AK Parti’nin önergesi kabul edildi ve Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi gündemin öncelikli maddesi oldu. Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerini bugün, yarım ve perşembe günleri sürdürecek. Eğer görüşmeler tamamlanamazsa, 27 Aralık Cuma ve 28 Aralık Cumartesi günleri de toplanılacak.

Öğretmen Kadrosu İhdası Önerisi Reddedildi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in “Öğretmen Kadrosu İhdası ile Atanmalarına Dair Kanun Teklifi” önergesi ise reddedildi.

Ücretli Öğretmenlerin Alacaklarına İlişkin Açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’le ücretli öğretmenlerin alacaklarını görüştüğünü ve bu hafta içinde ödemelerin tamamlanacağını bildirdi.

Genel Kurulda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Dijital Mecralar...

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (fotoğrafta), Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Dijital Mecralar...

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (fotoğrafta), Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

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