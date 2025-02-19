TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Öneriler Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi tarafından gündeme getirilen grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin 'Yargı', İYİ Parti'nin 'sahte içki', DEM Parti'nin 'Uluslararası Anadili Günü' ve CHP'nin 'sosyal konut projeleri'ne ilişkin önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Yeni Yol Partisi'nden Çarpıcı Açıklamalar

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 2024 yılı Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin 142 ülke arasında 117'nci sırada yer aldığını belirtti. Özdağ, bu durumun yolsuzluk, hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygı gibi kavramları yeniden değerlendirmemiz gerektiğini vurguladı.

Özdağ, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve iktidarın hukukun üstünlüğüne dair söylemlerinin, gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu ifade etti.

Adalet Reformu Çağrısı

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise adalet sisteminin güçlü, bağımsız ve etkin şekilde işlemesi için çaba harcayacaklarını söyledi. Beyazıt, kamuya açıklanan 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin önemine dikkat çekerek, yeni bir anayasa çalışması yapılması çağrısında bulundu.

Sahte İçki Problemi Üzerine Tartışmalar

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Türkiye’de 1993-2001 yıllarında sahte alkol zehirlenmesine bağlı 271 ölüm gerçekleştiğini, 2025 yılında bu sayının daha da artma tehlikesi olduğunu belirtti. Taşcı, yüksek vergilerin ve yoksulluğun bu sorunu daha da derinleştirdiğini vurguladı.

CHP'den Eleştiriler

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, TOKİ’nin lüks projelere yöneldiğini belirtti. Ertuğrul, mevcut konut fiyatlarının dar ve orta gelirli vatandaşlar için ulaşılmaz hale geldiğini ifade ederek, bakanlığın yeni konut kampanyasına eleştirilerde bulundu.

Taziye İlanı

Meclis Başkanvekili Celal Adan, eski Devlet Bakanı Ali Doğan'ın vefatına ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Doğan’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Son olarak, oylama sonucunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin grup önerilerinin kabul edilmediği belirtildi. Genel Kurulda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un görüşmelerine geçildi.