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TBMM Genel Kurulunda Pırlanta İddiaları ve Siyasi Tartışmalar Gündem Oldu

TBMM'de siyasi tartışmaların odak noktası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın pırlanta firmasıyla anlaşması iddiaları oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:33
TBMM Genel Kurulunda Pırlanta İddiaları ve Siyasi Tartışmalar Gündem Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Tartışmalar Alevlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri çeşitli konular üzerinde değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir pırlanta firması arasında anlaşma yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Akbaşoğlu, "Bahse konu firma ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında herhangi bir özel anlaşmanın söz konusu olmadığı basın açıklamasıyla duyurulduğu halde bunu gerçekmiş gibi ortaya koymak iftiradır" dedi.

Şiddet Olaylarına Dikkat Çekildi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, ülkedeki şiddet olaylarının arttığını vurguladı. Rize'de yaşanan silahlı olayları hatırlatan Şahin, "Silaha erişimin sorgulanması gerekir" dedi. Ayrıca, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, aile değerlerinin korunması gerektiğini savundu.

Türk Pasaportunun İtibarı Tartışma Konusu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türk pasaportunun dünya genelinde itibarı kaybettiğini öne sürdü. "Vatandaşlık meselesine iktidar yetkilileri ciddi şekilde baksınlar" diyen Çömez, emeklilerin zor durumda olduğunu belirtti.

MHP'den Yıkım Heveslilerine Sert Tepki

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, görme engellilerin azimleriyle herkese örnek olduğunu belirtti. Kılıç, Türkiye'nin geleceği için umudun gerekli olduğunu vurguladı. "Yıkım heveslilerine karşı duruşumuz nettir" diyerek bu konuda katı bir tutum sergiledi.

Basın ve İfade Özgürlüğü Eleştirisi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ifade etti. Koçyiğit, halkın haber alma hakkının önüne geçilemeyeceğine dikkat çekti.

CHP'den Emekliye Destek Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta firmasıyla anlaşma yaptığı iddialarını gündeme getirerek, emeklilerin yaşadığı zorluklara vurgu yaptı. "Türkiye'nin gerçek gündemi sefalet, açlık, yoksulluk" diyerek, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini belirtti.

Hükümete Yönelik İddialar ve Tepkiler

Akbaşoğlu, Rize’deki saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarına başsağlığı dileyerek, deprem bölgesine yapılacak yatırımlara da dikkat çekti. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pırlanta firması arasındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Özür dilenmesi gerekir" dedi.

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