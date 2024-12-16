TBMM Genel Kurulunda TİP'li Sera Kadıgil'e Uyarma Cezası!

TBMM Genel Kurulunda Gergin Anlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e, çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarma cezası verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçesi Üzerine Tartışmalar

Genel Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, son 22 yılda AK Parti hükümetleri olarak birçok yapısal reforma imza attıklarını ifade etti.

Söylemez, "Son 22 yılda, eğitimden kadına ve sosyal politikalara, enerjiden savunmaya kadar pek çok alanda devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. İnsan odaklı ve hak temelli bir anlayışı hayata geçirdik" dedi.

Kadıgil’in Tepkisi ve Uyarı Cezası

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Söylemez'in konuşması üzerine tepki gösterdi. Kadıgil'in tepkileri, AK Parti milletvekillerinin sert karşılık vermesine neden oldu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ise bakanların sunumunun ardından yapılan arada grup başkanvekilleriyle görüştü. Aranın ardından Kadıgil’e, önceki oturumda yaptığı sözlerin sükûneti bozucu özellikte olduğu gerekçesiyle içtüzük gereği uyarma cezası verildi.