TBMM Gündem Özeti İptal Edildi

TBMM Genel Kurulu'ndaki Sosyal Sigortalar Kanunu görüşmeleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 00:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 00:55
TBMM Gündem Özeti İptal Edildi

TBMM Gündeminde Önemli İptal

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında gerçekleştirilecek görüşmelerde bir iptal gerçekleşti.

Gündem Özeti'nde yer alan bilgilerin ikinci sırasında, bu önemli kanun teklifinin görüşmelerine devam edileceği belirtiliyordu. Fakat alınan karar doğrultusunda, bu madde iptal edilmiştir.

İptalin gerekçeleri ve müzakerelerin hangi şartlarla devam edeceği önümüzdeki günlerde detaylı olarak açıklanacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Yönetimi, ABD'den Yaptırımların Kaldırılmasını Talep Etti
2
Bakan Işıkhan'dan Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi Açıklaması
3
Kütahya'da Kaybolan Yücel Aktoklu Ormanda Ölü Bulundu
4
ABD'de Soykırıma Karşı Doktorlar, Hüsam Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
New York Borsası Karışık Seyirle Gün Sonunu Getirdi
6
TBMM Gündem Özeti İptal Edildi
7
California Orman Yangınları: Ekonomik Kayıp 57 Milyar Doları Bulabilir

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek