TBMM Gündem Özeti İptal Edildi

TBMM Gündeminde Önemli İptal

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında gerçekleştirilecek görüşmelerde bir iptal gerçekleşti.

Gündem Özeti'nde yer alan bilgilerin ikinci sırasında, bu önemli kanun teklifinin görüşmelerine devam edileceği belirtiliyordu. Fakat alınan karar doğrultusunda, bu madde iptal edilmiştir.

İptalin gerekçeleri ve müzakerelerin hangi şartlarla devam edeceği önümüzdeki günlerde detaylı olarak açıklanacaktır.