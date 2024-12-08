TBMM Heyeti, Azerbaycan'daki Tarihi Kentleri Ziyaret Etti

TBMM Heyeti Azerbaycan'da Önemli Ziyaret Gerçekleştirdi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtardığı Fuzuli, Şuşa, Hankendi ve Hocalı şehirlerini ziyaret etti. Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen uluslararası konferansa katılmak için ülkede bulunan heyet, işgal sonrası inşaatı tamamlanan Fuzuli Havalimanı'na da gitti.

Fuzuli ve Şuşa'daki Yenilikler Görüldü

Heyet, işgal döneminde Fuzuli’de yaşanan yıkımı yerinde gördü ve Azerbaycan devleti tarafından inşa edilen yeni konutları inceledi. Fuat Oktay ve beraberindekiler, Zafer Yolu üzerinden tarihi şehir Şuşa'ya ulaşarak, bölgenin özgün mimarisi ve Azerbaycan halkının kültürel mirası hakkında bilgi aldı.

Heyet, ayrıca Şuşa'da yürütülen restorasyon çalışmalarını ve doğa harikası Cıdır Ovasını da ziyaret etti. Burada, 2. Karabağ Savaşı ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması hakkında bilgi verildi.

Hocalı'da Hüzünlü Anılar

Oktay, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerdeki imar çalışmaları ve gelişimini görmekten memnun olduklarını belirtti. Hocalı'da 1992 yılında yaşanan katliam hakkında konuşan Oktay, “Hocalı'yı anlatmak zorundayız”

Oktay, dünyada Türk ve Müslümanların haksız yere algılanmasına dikkat çekerek, “1915'te Türkiye'nin Ermenilere soykırım yaptığını iddia edenler, Hocalı'da asıl katliamı gerçekleştirdiler.” dedi. Ayrıca, mevcut Ermenistan yönetiminin bile 1915'te soykırım olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatarak, “Ama hala Batı ve diaspora böyle bir soykırımın olduğuyla alakalı sürekli bir negatif algı oluşturulmaya çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu gerçeklerin her zaman ortaya çıkmak gibi bir alışkanlığı vardır” diyen Oktay, birlik ve beraberlik içinde bu gerçeklerin dünyaya anlatılmasının önemine vurgu yaptı.