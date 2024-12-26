TBMM Heyeti Sednaya Hapishanesi'ni Ziyaret Edecek: İnsan Hakları Vurgusu

TBMM'den Sednaya Hapishanesi'ne Ziyaret Planı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 30 Aralık 2024 tarihinde Sednaya Hapishanesi'ni incelemek üzere Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştireceklerini açıkladı. Alkayış, bu ziyaretin amacının uluslararası insan hakları ihlallerini belgelemek ve kamuoyuyla paylaşmak olduğunu belirtti.

Delil Toplama Süreci Önemli

Alkayış, "Deliller kayboluyor. Bizim bu delilleri görmemiz, ayıklamamız, arşivlememiz gerekiyor ki bunun hakkını, hukukunu koruyabilelim" diyerek, sürecin ciddiyetine dikkat çekti. Ziyaretin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Alkayış, Türkiye’nin insan hakları konusundaki duruşunu tüm dünyaya göstermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Görece Az Gelişmiş İllere Yönelik Strateji

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi" ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illeri kalkındırmaya yönelik 3 aşamalı bir strateji belirleyeceğini duyurdu.

Tarım Kredi, Tohum ve İlaç Sektöründe Yatırım Yaptı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2025’te hububat tohumu üretimini yüzde 100 artıracaklarını söyledi. Manisa'da büyük bir yatırım planlandığını da sözlerine ekledi.

Sudan'dan Türkiye'ye Teşekkür

Sudan Dışişleri Bakanı Yusuf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ülkelerine sağladığı destekten dolayı minnettarlığını ifade etti.

Türk Dış Politikasında 2024’ün Önemi

Türk diplomatik temsil ağı, 261 diplomatik ve konsüler misyon ile dünya çapında ilk 3 ülke arasında yer alıyor.

İsrail'e Silah Tedariki Üzerine Yasal Süreç

BM'nin insan hakları özel raportörü Ben Saul, ABD ve Almanya'nın İsrail'e silah tedariki ile ilgili yasal işlem başlatılabileceğini belirtti.

Türkiye'nin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri

Şam Valisi Mervan, Türkiye’nin kendileri için önemini vurgulayarak, Türk halkının Suriye’ye olan desteğini unutmayacaklarını ifade etti.

Kredi Kartı Kullanıcılarına Uyarı

Tüketici Konfederasyonu, kredi kartı kullanıcılarının para puanlarının geçerliliği konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Başarı Hikayesi: Mehmet Bulut'un Ameliyatı

Karaman'dan 56 yaşındaki Mehmet Bulut, yüksek riskli bir omurga ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Sanat ve Özgürlük: Kadıköy'lü Ressam Kemal Cinel

30 yıllık sokak ressamı Kemal Cinel, sanatının yanı sıra hürriyetin önemini vurguladı.

Reis: İstanbul'un Kedisi

Henüz 3 yaşındaki kedi Reis, sahibiyle birlikte İstanbul'un tarihi mekanlarını geziyor.

Süper Lig'de İlk Yarı Raporu

AA'nın hazırladığı dosya haberlerde, Süper Lig’in ilk yarısı ile ilgili istatistikler yer alacak.

Voleybolda Yeni Hedefler

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, Türk voleybolunun uluslararası alandaki hedeflerini değerlendirdi.

Tenis için Yeni Proje: Tenis Fonu

Türkiye Tenis Federasyonu, milli sporcular için yeni bir finansal destek projesi hayata geçirecek.