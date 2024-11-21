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TBMM Heyeti, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Değerlendirdi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, UCM'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emrinin icrasının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:47
TBMM Heyeti, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Değerlendirdi

TBMM'den UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emri Değerlendirmesi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksel, "Bu kararın icrası, kararın verilmesinden daha önemlidir. Bu nedenle her aşamayı takip ettiğimiz gibi bu kararın icrasının da takipçisi olacağız." dedi.

Mahkemeden Verilen Karar ve Gelişmeler

UCM'nin oy birliğiyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığına dikkat çeken Yüksel, bu kişilerin sivil halka yönelik savaş suçu teşkil eden saldırıların talimatlarını verdiğine dair makul dayanaklar bulunduğunu aktardı. Yüksel, "UCM, Roma Statüsü'nün adalet mekanizmalarını kararlılıkla uygulamıştır" diyerek, mahkemenin önemine vurgu yaptı.

Adaletin Sesi Olmak

Yüksel, UCM tarafından verilen tutuklama kararlarının uluslararası hukuk adına tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, "Bu kararın icrası, adaletin sınır tanımadığını ve mağdurların sesi olmayı sürdüreceğini bir kez daha vurgulamaktadır." şeklinde konuştu.

Sorumluluk ve Cezasızlık Dönemi

Tutuklama emirlerinin, Gazze'de yaşanan acıların bir yansıması olduğunu ifade eden Yüksel, "Uluslararası bir mahkeme olan UCM'den gelen bu karar, Netanyahu ve hükümetini durdurması gerekmektedir" dedi. Yüksel, ayrıca, Batı Şeria'daki saldırıların artışına dikkat çekerek, "Artık mızrak çuvala sığmamaktadır" ifadesini kullandı.

Adalet Mücadelesi ve İleriye Dönük Planlar

Yüksel, Filistin halkının yıllardır süren yaşam mücadelesine değinerek, adaletin, güçlülerin lütfu değil mazlumların hakkı olduğunu belirtti. UCM'nin kararlılığının, insan haklarına bağlılık ve savaş suçlarıyla mücadeleyi pekiştirdiğini sözlerine ekledi.

Son olarak, UCM ve Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki hukuki süreçlere destek sunacaklarını belirten Yüksel, "Bugünden sonra insanlık vicdanında mahkum olan İsrail'in hukuk önünde de mahkumiyetinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını takip eden Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel (solda), Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan (sağda) ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını takip eden Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel (solda), Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan (sağda) ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

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