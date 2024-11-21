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TBMM, İç Güvenlik Kanununu Kabul Etti: Silah ve Araç Kiralama Düzenlemeleri Getirildi

TBMM Genel Kurulu, iç güvenlik alanında önemli değişiklikler içeren kanun teklifini kabul etti. Silah ve araç kiralama işlemlerine yönelik yeni düzenlemeler açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:10
TBMM, İç Güvenlik Kanununu Kabul Etti: Silah ve Araç Kiralama Düzenlemeleri Getirildi

İç Güvenlik Kanunu Mecliste Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, iç güvenlik alanında kapsamlı düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini kabul etti. Bu yasayla birlikte, ateşli silah parçalarının ülkeye sokulması, satışı ve bulundurulması durumunda hapis cezaları artırılıyor.

Ateşli Silah Parçaları İçin Sert Cezalar

Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve gibi parçalarını ülkeye sokanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Ayrıca, ruhsatsız silah taşımak, satın almak veya bulundurmakla suçlananlar 2 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası alacaklar.

Silah Parçalarına Yönelik Cezalar

Bu yasa, ateşli silahların önemli parçalarının bulundurulması veya satılması halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bunun yanında ateşli silahların sayısı veya nitelik olarak vahim olması durumunda ise 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek.

Araç Kiralama Düzenlemeleri

Yeni düzenlemeye göre, araç kiralama şirketleri anlık olarak kiralanan araç bilgilerini ve kiralayanların kimlik bilgilerini genel kolluk kuvvetlerine bildirmek zorunda olacak. GPS cihazı bulundurma zorunluluğu ile birlikte, bu bilgiler 3 yıl süreyle saklanacak.

İdari Para Cezaları

Kurallara uymayan araç kiralama işletmeleri için 49 bin 938 lira ile 99 bin 896 lira arasında idari para cezası; yeniden tekrarlanan fiillerde ise ceza iki katına çıkarılabilecek.

Madalya ve Tazminat Düzenlemeleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı için de önemli madalya düzenlemeleri yapıldı. Başarılı sahil güvenlik personeline, İçişleri Bakanı tarafından üç farklı madalya verilecek. Ayrıca, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli, görev sürelerini tamamlamadan ayrıldıklarında eğitim masraflarını tazminat olarak ödeyecekler.

Bu yasayla birlikte, Türkiye genelindeki iç güvenlik uygulamaları güçlendiriliyor ve denetim mekanizmaları artırılmış oluyor. Süreç, mecliste yapılan tartışmalar ve alınan yeni kararlarla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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