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TBMM İliç Maden Kazası Raporu İçin Çalışmalar Başladı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, ekim ayında raporu Meclis Başkanlığına sunmak için hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:03
TBMM İliç Maden Kazası Raporu İçin Çalışmalar Başladı

İliç Maden Kazası Raporu İçin Hazırlık Süreci

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, rapor hazırlama sürecini resmen başlattı. Komisyon Başkanı Atay Uslu, raporu ekim ayı içerisinde Meclis Başkanlığına sunmayı hedeflediklerini duyurdu.

İlgili Taraflarla Görüşmeler Yapıldı

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın yaşandığı maden ocağına dair yerinde incelemeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, maden işçilerini kaybeden ailelerle de görüşerek derinlemesine bilgi toplandığını ifade etti. Süreç kapsamında, Balıkesir ve Uşak’taki diğer maden ocaklarında da gözlemlerde bulunuldu.

Dokümantasyon ve Öneriler

Komisyon, 15 bin sayfayı aşan detaylı bir altın madenciliği dokümantasyonu oluşturdu. Uslu, bu dokümantasyonun komisyon üyeleriyle paylaşıldığını ve sonunda kamuoyuna da sunulacağını bildirdi. Raporda, iki bölüm olacağını belirten Atay Uslu, birinci bölümde mevcut durumun analiz edileceğini, ikinci bölümde ise tespitler ve önerilerin sıralanacağını vurguladı.

Güvenli ve Sürdürülebilir Madencilik Hedefi

Uslu, raporun altın madenciliğinde güvenli ve sürdürülebilir bir mimarinin nasıl inşa edilebileceği üzerine madde madde öneriler sunacağını kaydetti. Bu çerçevede, işletme ve çevresel koruma alanında çeşitli düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Denetlemeler ve Eğitim Önerileri

Raporun ikinci bölümünde, izin ve faaliyet süreçleri ile denetlemeye dair öneriler de yer alacak. Ayrıca, maden mühendisleri ve teknikerlerin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi gereğine de dikkat çekildi.

Kazanın İncelenmesi ve Gelecek Önlemler

Uslu, kazanın tüm aşamalarının incelendiğini ve benzer olayların yaşanmaması için hangi önlemlerin alınacağına dair öneriler geliştirdiklerini belirtti. İdari ve adli soruşturmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu...

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AA muhabirine, komisyonun çalışmaları ve hazırlanacak raporla ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu...

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AA muhabirine, komisyonun çalışmaları ve hazırlanacak raporla ilgili açıklamalarda bulundu.

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