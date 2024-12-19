TBMM Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Komisyonu Toplandı: Eğitim ve Zihniyet Dönüşümü Önemli Vurgusu

TBMM Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Komisyonu Toplandı

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca yasalarla değil, aynı zamanda zihniyet dönüşümüyle sağlanabileceğine vurgu yaptı.

Bakan Tekin'den Çarpıcı Açıklamalar

Tekin, "Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddete uğramasına göz yummayacağımız gibi, bu mücadeleyi sadece yasalarla değil, zihniyet dönüşümü ile çözebiliriz." dedi. Kadının hayatın her alanında toplumun mimarı olduğunu belirten Tekin, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" sözlerini hatırlattı.

Küresel Veriler ve Türkiye'nin Durumu

Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan verilere göre, dünya genelinde her üç kadından biri hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. OECD verilerine göre ise Türkiye'de bu oran %38. Tekin, bu durumu sorunun ciddiyetini ve yapılacak acil adımları gösterdiğini belirtti.

Eğitim Projeleri ve Kadınların Güçlendirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütmekte olduğu projeleri de aktaran Tekin, "Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi gibi birçok proje hayata geçirdik. 2022-2023 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının okullaşma oranı %93,82'ye ulaştı" şeklinde konuştu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık Yaratma

Bakan Tekin, kadına yönelik şiddeti önlemek üzere kapsamlı tedbirler aldıklarını vurgulayarak, okullarda şiddet önlenmesine yönelik genelgeler yayımladıklarını söyledi. Eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Tekin, şunları ekledi: "Okullarda zorbalık, iletişim becerileri ve öfke kontrolü gibi konularda farkındalık artırıcı çalışmalar düzenleyeceğiz."

Kadın Çalışanların Rolü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadın personel oranına dikkat çeken Tekin, "Toplam personelin %55,88'ini kadınlarımız oluşturmakta, öğretmenlerimiz arasında ise bu oran %62,43'tür" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile kadına yönelik şiddetle mücadelede köklü dönüşümlerin sağlanacağına inandığını ifade ederek, eğitim programlarının insan hakları ve kadın-erkek eşitliği anlayışıyla hazırlandığını belirtti. Modelin toplumsal dönüşümü sağlamayı hedeflediğini belirten Tekin, "Şiddeti ortadan kaldıracak güçlü ve köklü bir dönüşümün yol haritasını oluşturacak" dedi.

Komisyon Başkanı Cevizoğlu'ndan Eğitim Vurgusu

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu, şiddetsiz bir toplumun ancak eğitim yoluyla sağlanabileceğini vurgulayarak, kadına yönelik şiddetle ilgili hassasiyetin önemine dikkat çekti.