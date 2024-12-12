TBMM Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadelede Kritik Toplantı Gerçekleştirdi

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Araştırma Komisyonu Sağlık Bakanlığı Yetkililerini Dinledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların arttığını gösteren önemli verilere ışık tuttu. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, bu yılın 11 ayında kadına yönelik şiddet kapsamında sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayısının 14.855 olduğunu belirtti.

Komisyonun Toplanma Amacı

Komisyon, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarını önlemek amacıyla mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve ek tedbirlerin belirlenmesi için kuruldu. Toplantıya başkanlık eden AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği üzerinde durarak, “Bu sorunla mücadele etmek için her yıl bu tür komisyonların oluşturulması faydalı olacaktır.” dedi.

Sağlık Alanındaki Çalışmalar

Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye dair Sağlık Bakanlığı'nın insan onuru ile bağdaşmayan uygulamalara karşı yürüttüğü eğitimlerin arttığı belirtildi. Ceviz, yıllık eğitim programlarında 175.000 personelin eğitim aldığını aktararak, “Toplamda 1.934.114 kişiye ulaşıldı” dedi.

Komisyon Üyelerinin Görüşleri

Komisyonun üyeleri arasında yer alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Suriye'deki kadınların yaşadığı zorluklar üzerine dikkat çekti ve bu kadınlarla bir görüşme gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerini eleştirirken, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, canlı tanık olmanın önemine dikkat çekti.

Şiddetin Sıradanlaştırılma Riski

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, kadına yönelik şiddetin hassas bir konuyu teşkil ettiğini, iletişimin doğru kurgulanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla iş birliği içinde çalışmalar yapılacağını aktardı.

Uzaktan Hizmet Projeleri

Emrah Ceviz, kadın tıbbi destek birimleri ve çocuk izlem merkezlerini de kapsayan projeleri açıkladı. 34 ilde 41 hastanede hizmet veren bu birimlerde, şiddet mağdurlarına özellikli hizmet sunulmakta olup uzaktan sağlık hizmeti aleminin uygulanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir.