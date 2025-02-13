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TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele İçin Toplandı

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Komisyon toplantısında medya temsilcileri sorunlara çözüm aradı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:33
TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele İçin Toplandı

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Komisyon başkanı Hulki Cevizoğlu, erkekleri kolektif olarak kötülemeyeceklerini vurgulayarak, "Ne erkek ne kadın..." ifadesini kullandı. Toplantıya katılan medya kuruluşlarının yöneticileri, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusundaki sorunları ele aldı.

Medya Temsilcilerinin Sunumları

Kamu ve özel televizyonların yöneticileri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadelede oynadıkları rolü paylaştı. TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT'nin kadınların temsiliyetini artırma çalışmalarından bahsederken, 2025 itibarıyla personelin %34'ünün kadın olacağını duyurdu.

Demokratik Yaklaşımlar ve Siyasi Diller

Cevizoğlu, komisyon toplantısında bazı milletvekillerinin durumu eleştirerek, kadınlara karşı sembolik şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, siyasetin kullandığı "toksik dilin" toplumsal yansımasına dikkat çekti.

Medyanın Etkisi ve Alınacak Önlemler

Show TV Genel Müdürü Esra Baydar, Türkiye'de televizyon izleme sürelerinin uzun olmasının medya aracılığıyla şiddetin körüklenmesine neden olabileceğini belirtti. TV 8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ise, medyada kadın temsili ve şiddete dikkat çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Medya ve Şiddetin Önlenmesi

ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan, yeni medya araçlarının denetimsiz içerikler sunarak şiddeti normalleştirdiğine dikkat çekerek, ebeveynlerin ve devletin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Toplumsal Farkındalık İçin Ortak Çalışmalar

Komisyon, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak için tüm medya ve devlet kurumlarıyla iş birliği yapılması çağrısında bulundu. NOW Haber Ankara Temsilcisi Tülay Öçten, "Sıfır tolerans" ilkesi ile haber üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti...

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti...

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı.

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