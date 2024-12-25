TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Toplandı

Komisyon Toplantısında Önemli Veriler Paylaşıldı

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Cevizoğlu, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın çok boyutlu bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu durumun yalnızca kadınları değil, tüm toplumu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sağlıklı Verilerle Politika Geliştirilmelidir

Cevizoğlu, toplumsal sorunların çözümünde kamu politikalarının kanıta dayalı yöntemlerle geliştirilmesi gerektiğini söyledi. "Objektif yöntemlerle elde edilen veri ve istatistikler, kadına yönelik şiddetle ve ayrımcılıkla mücadele politikalarının temel dayanağı ve yol göstericisi olmaya devam ediyor," dedi.

Türkiye'nin Demografik Değişimi

TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin, komisyon üyelerine Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin sunum yaptı. Metin, "Yıllarca genç nüfusun avantajını konuştuk ama artık o demografik fırsat penceresi kapanıyor. Bugün doğan bir çocuk, 75 yaşına geldiğinde nüfus 54 milyona düşecek ve yarısı 65 yaş üstü olacak," şeklinde uyardı.

Nüfus ve Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği

Metin Aytaç, Türkiye'nin 31 Aralık 2023 itibarıyla nüfusunun 85 milyon 372 bin olduğunu ve bu nüfusun %50,1'inin erkeklerden, %49,9'unun kadınlardan oluştuğunu dile getirdi. Eğitim seviyesinin yükseldikçe, kadın ve erkek arasındaki eğitim oranının da yaklaştığını belirtti.

Kadınların İş Gücüne Katılımı Artıyor

Aytaç, istihdam oranındaki cinsiyet farklarına değinerek, 2014 yılında kadınların istihdam oranının %26,3 iken 2023'te %31,3'e yükseldiğini açıkladı. Kadınların yükseköğretim mezunu olduğu durumlarda iş gücüne katılım oranlarının %68,9'a kadar çıkması, eğitimin önemini gösteriyor.

Evlenme Yaşlarında Değişimler

İlk evlenme yaşının yükseldiğini ifade eden Aytaç, 2001 yılında kadınlar için 22,7 olan ortalama evlenme yaşının günümüzde 25,7'ye çıktığını belirtti.

Şiddet Oranları ve Eğitim İlişkisi

TÜİK Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun ise yaptığı araştırmaların sonuçlarını paylaşarak, %35 oranında kadınların eşi veya birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını açıkladı. Eğitim kademesi yükseldikçe şiddet olaylarının azaldığını belirtti.