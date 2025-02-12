TBMM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Toplandı

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Komisyonun Çalışma Süresi Uzatıldı

Toplantıya başkanlık eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, komisyonun çalışma süresinin bir ay uzatıldığını duyurdu. Cevizoğlu, komisyona yapılan eleştirilere yanıt vererek, tüm milletvekillerinin toplantıya katılabileceğini vurguladı. "Burada toplumsal bir sorunun kaynağına inmeye çalışıyoruz. Şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi için katkınız varsa, buraya gelmeniz gerekiyor" dedi.

Cevizoğlu, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada var olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu sorunu devlete dayalı bir politika haline getirdiğini ve 2006 yılından bu yana bu konuda çeşitli yasalar ve tedbirler alındığını ifade etti. Şiddeti, "geçmişten gelen lanetli bir miras" olarak nitelendiren Cevizoğlu, toplumsal bir mücadele gerektiğini vurguladı.

Toplantıdan Tekerlekler Ayrıldı

Komisyonun sunumlarına geçilirken, Zahide Yetiş konuşmasına başladı. Yetiş, "İnsanlar Zahide Yetiş'ten ne öğrenecek?" eleştirisinin üzücü olduğunu belirtirken, kadına yönelik şiddetin sadece erkekler tarafından değil, kadınlar tarafından da yaşandığını ifade etti. Bu sözler, DEM Parti milletvekillerinin tepki göstermesine neden oldu ve bazı milletvekilleri toplantıyı terk etti.

Zahide Yetiş, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu ve konunun en gerçekçi şekilde ele alınması gerektiğini savundu. Yetiş, "Utanılacak bir noktaya konulan insanlar var" diyerek, medyanın bu konuda sorumluluğu olduğunu belirtti.

Medyanın Rolü ve İzleme Sonuçları

TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz, Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısının daha sade hikayelerle elde edildiğini ifade etti. Güleryüz, Türkiye'de hane bazında günlük televizyon izleme süresinin 4 saate yaklaştığını ve bunun önümüzdeki yıllarda artacağını öngördüğünü belirtti.

RATEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Banu Genç, kadına yönelik şiddetin sosyal ve kültürel farklılık göstermeksizin tüm toplulukların sorunu olduğunu söyleyerek, medyanın bu konuda toplumu bilinçlendirmede önemli bir rol oynadığını ifade etti.