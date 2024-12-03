TBMM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda yaptığı açıklamada, "Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin, şiddetin karşısında durmak, yalnızca bir tercih değil, bir zorunluluktur." dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar

Bakan Tunç, kadına yönelik şiddetin insanlık onuruna yapılmış en çirkin saldırı olduğunu ve hiçbir gerekçeyle meşru gösterilemeyeceğini ifade etti. Şiddetin sadece bir kadını değil, bir aileyi ve toplumu derinden etkilediğini vurgulayan Tunç, şiddeti meşru göstermeye çalışan her söylem ve davranışın karşısında duracaklarının altını çizdi.

Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar

Adalet Bakanı, kadının güçlendirilmesine yönelik olarak Çeşitli strateji belgeleri ile önemli düzenlemelere imza attıklarını belirtti. 2003 yılında kurulan aile mahkemeleri ile birlikte, şiddete uğrayan kadınların korunması amacıyla geliştirilen yasalar hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, özellikle 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğrayan kadınlar için koruma tedbirlerinin uygulandığını hatırlattı.

Adli Süreçlerde Mağdur Destek Hizmetleri

Bakan Tunç, şu an için 81 ilde 164 adliyede toplamda 128 bin adli görüşme gerçekleştirildiğini duyurarak, mağdur odaklı adalet anlayışının hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi. Ayrıca, kadınların adalete erişimini kolaylaştırmak için yıl boyunca çeşitli eğitim çalışmaları düzenlendiğini dile getirdi.

Toplumsal Mücadele Vurgusu

Tunç, kadına karşı şiddetle mücadelenin yalnızca bir bakanlığın değil, tüm kamu idarelerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Şiddetle mücadelede yürütülecek her türlü görüş ve tedbirin önemine dikkat çekti.

Oturumda Devam Eden Tartışmalar

Toplantının devamında Meral Gökkaya, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak, Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddetle mücadele çabalarına dair bir sunum gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Cevizoğlu ise yasal düzenlemelerin “şiddete sıfır tolerans” ilkesine dayalı olduğunu ifade etti. Toplantıda milletvekillerinin konuya ilişkin soruları yanıtlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu (sağda) başkanlığında toplandı.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu (sağda) başkanlığında toplandı.