TBMM Kararı Resmi Gazete'de: İsrail'in Gazze'ye İnsani Yardım Saldırıları Kınandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarını kınayan kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Gazze'nin uzun süredir İsrail ablukası altında yaşamaya zorlandığı ve iki yıldır Netanyahu hükümetinin katliamlarına maruz kaldığı vurgulandı.

Kararda Yer Alan Vurgular

TBMM kararında, aylardır Gazze'de açlık ve kıtlıkla mücadele edildiği belirtilerek, insani yardım ulaştırmanın ve ablukayı kırmanın önemine dikkat çekildi. Kararda, 44 ülkeden yüzlerce aktivistin ve 50'den fazla geminin katılımıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun insanlık cephesinin güçlü sesi olduğu ifade edildi.

İsrail, işlemekte olduğu soykırım ve diğer savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmış, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasına engel olmuş, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğnemiştir.

Kararda ayrıca Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yönelik saldırılar da kınandı. Vicdan Gemisi'nde, aralarında Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile birlikte toplam 21 vatandaşımızın bulunduğu hatırlatıldı ve bu saldırının aslında TBMM'ye yapılmış alçakça bir saldırı olduğu belirtildi.

TBMM'nin Talepleri ve İzlenecek Yol

Kararda, İsrail'in saldırganlığının insanlık vicdanının tahammül sınırlarını aştığı vurgulanarak şu talepler sıralandı: vatandaşlarımız da dahil hiçbir kişinin kötü muamele görmemesi, alıkonulan vatandaşların derhal serbest bırakılması ve en kısa sürede Türkiye'ye ulaşmaları.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üç değerli milletvekilimizin, alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan tüm kahramanların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Karar, ayrıca Sumud ve Özgürlük filolarının mensuplarına yönelik suçların uluslararası mahkemelerde hesap sorulmasının takipçisi olunacağını ilan etti. TBMM, İsrail'in işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve işlenen insanlık suçlarının hesabının sorulması için tüm parlamentolara çağrı yapma kararlılığını bildirdi.

Kararda, uluslararası kamuoyunun tepkilerinin giderek güçleneceği ve özgür, egemen Filistin'in önündeki engellerin en kısa sürede aşılacağı inancı da yer aldı.

Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususu Genel Kurulun 08.10.2025 tarihli 4'üncü birleşiminde kabul edilmiştir.