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TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti

TBMM Karma Komisyonu'nda yapılan oylama sonucunda dört kamu denetçisi seçilerek yemin etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:27
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti

TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda, 4 yeni kamu denetçisi seçildi.

Oylama Süreci ve Seçim Sonuçları

Karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık başkanlığında kamu denetçilerini belirlemek üzere toplandı. Yapılan dört tur oylama sonucunda, 12 aday arasından kamu denetçiliğine Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta seçildi. Seçilen isimler, oylamaların ardından yemin ederek görevlerine başladı.

CHP'nin Tepkisi ve Oylama Süreci

Meclis Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada, Mehmet Akarca'nın Kamu Başdenetçisi seçilmesine tepki gösteren CHP milletvekilleri, komisyonun oylama bölümünde yer almadı. Denetçilerin görev süreleri ise 4 yıl olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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