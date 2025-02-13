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TBMM, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangın İçin Araştırma Komisyonunu Topladı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını sonrası TBMM, araştırma komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:19
TBMM, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangın İçin Araştırma Komisyonunu Topladı

Yangın Faciası Sonrası İlk Toplantı

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını sonrası kurulan Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirerek önemli adımlar atmaya başladı.

Başkan Selami Altınok’tan Açıklamalar

Komisyonun başkanlığına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok seçildi. Altınok, yaptığı açıklamada, yangın faciasının herkes için büyük bir acı kaynağı olduğunu vurguladı. "Benzer olayların yaşanmaması için, yasal düzenlemeler ile ilgili önerilerde bulunacak ve yangın güvenliği gibi konuları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz" dedi.

Komisyon Üyeleri ve Çalışma Planı

İlk toplantıda, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanvekili olarak ve MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver sözcü olarak seçildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise katip üye oldu. Altınok, komisyon üyelerinin katkılarıyla, güvenlik ve konaklama alanında alınması gereken önlemleri gündeme getireceklerini belirtti.

Gelecek Planları ve İncelemeler

Toplantıda, komisyonun haftaya yeniden bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Komisyon üyesi AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, kayak merkezlerinin yönetimi ve turistlerin güvenliğini sağlamak adına teknik ve hukuki düzenlemeler üzerinde çalışmalar yapılacağını ifade etti. Cıngı, komisyonun bu süreçle birlikte tavsiye niteliğinde kanun tasarısı için hareket ettirecek bir süreci başlatacağını belirtti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

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