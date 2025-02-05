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TBMM Komisyon Başkanı Yanık'tan Gazze Tahliyesine Sert Tepki

Derya Yanık, Gazze'den zorla tahliye önerilerini kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:46
TBMM Komisyon Başkanı Yanık'tan Gazze Tahliyesine Sert Tepki

Gazze'deki Tahliye Önerilerine Tepki

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesine yönelik açıklamalara sert bir yanıt verdi. Yanık, "Bugün İsrail, sistematik bir şekilde Filistin'i adım adım yok etmeye çalışırken, ortaya atılan bu öneri, zorla göç ettirme ve etnik temizlik anlamına gelmektedir" dedi.

Açıklamalarını Değerlendirdi

Yanık, yazılı açıklamasında son günlerde gündeme getirilen "Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi" çağrılarının tamamen bölgenin tarihine ve gerçeklerine aykırı olduğunu vurguladı. Bu tür söylemleri ciddiyetten uzak ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Yanık, "Türkiye olarak, bu tür dayatmaları şiddetle reddediyoruz. Bölgede işgalci olan Filistinliler değil, İsrail'dir" şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail'in Filistin üzerindeki saldırılarını da eleştirerek, "İnsanları kendi yurtlarından sürmek, sadece bir göç meselesi değil, bir halkın tüm kimliğiyle birlikte silinmesi girişimidir" ifadesini kullandı.

İnsan Hakları ve Adalet

İstediklerini yerine getirmek için hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri bombaladıklarını belirten Yanık, açlık ve susuzluğu bir silah olarak kullandıklarını da kaydetti. "Bu, apaçık bir soykırım siyasetidir. İnsan haklarının, uluslararası hukukun ve adaletin açıkça ihlal edilmesine sessiz kalanlar, yalnızca tarih önünde değil, insanlık vicdanında da mahkum olacaktır" uyarısında bulundu.

Komisyon Başkanı Yanık, Türkiye'nin, Filistin halkının haklı mücadelesini desteklemeye ve adalet ile insan onurunun savunucusu olmaya devam edeceğini dile getirerek, kalıcı barışın ve adil bir çözümün bir an önce sağlanması temennisinde bulundu.

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