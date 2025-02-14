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TBMM, Komisyonların Sürelerini Uzattı

TBMM, üç ayrı komisyonun görev sürelerini bir ay uzatma kararını Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:44
TBMM, Komisyonların Sürelerini Uzattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bebek ölümlerini ve özel sağlık kuruluşlarını araştırma komisyonu ile kadına karşı şiddet ve ayrımcılığı araştırma komisyonu ve çocuklara karşı şiddet ve istismarı araştırma komisyonlarının görev sürelerini bir ay uzatma kararı aldı.

Bu önemli karar, 13 Şubat tarihindeki TBMM Genel Kurulunun 57'nci birleşiminde alındı ve detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uzatılan süreler ile komisyonların, üzerinde çalıştıkları konulara daha derinlemesine inceleme yapmaları ve gerekli raporları oluşturmaları amaçlanıyor. Bu adım, toplumdaki önemli meselelere karşı duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

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