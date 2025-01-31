TBMM Komisyonu İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

TBMM Komisyonu İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nü İncelemeye Gitti

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretin amacı, bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması ve bu kurumların yeni doğan, çocuk, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin incelenmesiydi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan'ın başkanlığını yürüttüğü Meclis Araştırma Komisyonu, bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ile bir araya geldi. Ziyarette, İstanbul'un genel sağlık işleyişi ve yenidoğan yoğun bakımlara dair detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı, basına kapalı bir ortamda gerçekleştirildi.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.