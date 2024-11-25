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TBMM Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İçişleri Bakanlığını Ziyaret Etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde İçişleri Bakanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:32
TBMM Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İçişleri Bakanlığını Ziyaret Etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu İçişleri Bakanlığı'nı Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İçişleri Bakanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki çalışmaların önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi.

Bakan Ali Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan ve diğer üyeleri bilgilendirdiklerini belirtti. Komisyonun üyeleri arasında Tuba Vural Çokal, Sema Silkin Ün, Elif Esen, Ayşe Böhürler, Suna Kepoğlu Ataman, Seda Gören Bölük ve Şenol Sunat yer aldı.

Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunun kendileri için en hassas konulardan biri olduğunu vurgulayarak, “Kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavır ve davranışı, yalnızca bireye değil, milletimize ve değerlerimize bir saldırı olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

KADES Uygulaması Verileri

Bakan Yerlikaya, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili önemli verileri de paylaştı. 1 Ocak-31 Ekim 2023 tarihleri arasında KADES uygulaması, toplam 7 milyon 365 bin 755 kez indirildi. Uygulama üzerinden yapılan 377 bin 526 ihbarın 246 bin 325'i asıllı, 131 bin 201'i ise asılsız bulundu. Ayrıca, 112 acil çağrı merkezlerine kadına yönelik şiddetle ilgili 289 bin 304 ihbar yapıldığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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