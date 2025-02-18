TBMM Komisyonu, Kartalkaya Otel Yangınını Araştırmak İçin Çalışma Takvimini Belirledi

TBMM Komisyonu Kartalkaya'daki Yangın İçin Çalışmalarını Başlatıyor

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin araştırma komisyonu, 25 Şubat Salı günü AFAD yetkililerini dinleyecek. Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında bir araya gelerek çalışma takvimini belirledi.

Komisyonun Amaçları ve Çalışma Süresi

Toplantıda, Altınok, komisyonun işleyişi ile ilgili bilgi verirken, geçen hafta yapılan seçimleri hatırlattı. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Altınok, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak üzere çalışacaklarını belirtti. Altınok, komisyonun çalışma süresinin 3 ay olduğunu, gerektiğinde bu sürenin 1 ay daha uzatılabileceğini açıkladı.

Vicdani Yaklaşımla Çalışmalar Sürülecek

Altınok, bu olayın siyaset üstü bir konu olduğunu ifade ederek, yaşananların toplumun ortak acısı olduğunu vurguladı. Komisyon, olayı detaylı bir şekilde analiz ederek, ilgili kurumların eksikliklerini tespit etmek niyetinde olduğunu belirtti. "Bu bir ceza mahkemesi değil, olayın nasıl meydana geldiğini anlamak için buradayız," dedi.

Çeşitli Bakanlıklardan Uzmanlar Talep Edilecek

Altınok'un açıklamaları sonrasında, komisyon üyeleri de görüşlerini paylaştı. CHP Milletvekili Sururi Çorabatır, olayın aydınlatılmasının önemine dikkat çekti. MHP Milletvekili Semih Işıkver ise komisyonun parti ayrımı gözetmeden çalışacağını belirtti. AK Parti Milletvekili Resul Kurt da, benzer trajedilerin yaşanmaması için mevcut mevzuatın ve denetim mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yangın Güvenliği Uygulamaları Gözden Geçirilecek

İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, yangın güvenliği standartlarının güncel tutulması gerektiğini dile getirdi. Yeni Yol Partisi Milletvekili Cem Avşar ise denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Komisyon, belirlenen çalışma takvimine göre 25 Şubat Salı günü AFAD yetkililerini dinlemek üzere toplanacak.