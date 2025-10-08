TBMM Komisyonu'nda Emekli Askerler ve STK Temsilcileri Dinlendi

TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 14. toplantısında emekli askerler ve STK temsilcileri dinlendi; 15. toplantı tarihi ileride bildirilecek.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:17
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14. toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadelesinde büyük bedel ödemiş emekli subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar tarafından kurulan derneklerin ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlendi.

Toplantının Detayları

Komisyon, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere toplandı. Açıklamada, toplantının iki bölüm halinde sürdüğü belirtildi.

Dinlenen Temsilciler

Toplantının ilk bölümünde şu isimler görüş ve önerilerini aktardı: Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Erdoğan Karakuş, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı Ali Tilkici.

Toplantının ikinci bölümünde ise şu temsilciler değerlendirmelerde bulundu: Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) Batman Şube Başkanı Nezahat Toprak Hasan, MEBYA-DER Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Dengiz, Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM) Yönetim Kurulu Üyesi Oral Çalışlar, Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkanı Fatma Bostan Ünsal, Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Koçer, Barış Vakfı Başkanı Hakan Temel Tahmaz ve Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) Başkanı Mahmut Şimşek.

Açıklamada, komisyonun 15. toplantısının tarihinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

