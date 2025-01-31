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TBMM Komisyonu Yenidoğan Ölüm Vakalarını Araştırıyor

TBMM Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerini mercek altına aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:32
TBMM Komisyonu Yenidoğan Ölüm Vakalarını Araştırıyor

TBMM Komisyonu Yenidoğan Ölüm Vakalarını Araştırıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, İstanbul’da Anadolu Ambulans Başhekimliğini ziyaret ederek önemli detayları gündeme getirdi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, yaptığı açıklamada, "(Yenidoğan çetesi) bu çete, devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar etmiştir. Bir daha böylesi bir durumun yaşanmaması için gerek kanuni gerekse idari olarak her türlü düzenlemenin yapılması elzemdir," dedi.

Konuya İlişkin Bilgilendirme

İshak Şan ve komisyon üyeleri, 112 Çağrı ve Komuta Merkezinin çalışma sistemi hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyarette, Türkiye'nin çeşitli özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri, toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını ifade eden Şan, gerçekleştirdikleri komisyon toplantılarında konunun tüm boyutlarını incelemek üzere ilgili makamlardan bilgi aldıklarını belirtti.

Komisyon Çalışmalarının Kapsamı

Şan, komisyon olarak 20.11.2024 tarihinden itibaren çalışmalarına başladıklarını ve geçmişte Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli genel müdürlüklerden bilgi alındığını aktardı. Komisyon, özel hastanelerin ruhsatlandırması, sağlık hizmetlerinin sunumu ve acil sağlık hizmetleri gibi birçok konuda detaylı bilgiler topladı.

Yeni Yönetmelik ve Gelecek Hedefler

Şan, komisyonun çalışmaları kapsamında Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmaları dinleyerek, tavsiyelerini almak üzere çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmeliklerin de konunun üzerindeki etkisini değerlendireceklerini belirtti.

Mağdur Ailelerle İletişim Kurulacak

İşlenen bu suçların topluma karşı ağır insanlık suçları olduğunu ifade eden Şan, "Tüm kurumlarımızla beraber bu sürecin en yakın takipçisiyiz. Tüm ailelerimizle görüşerek yaşadıkları acıyı dinleyeceğiz," diyerek, mağdur ailelere başsağlığı diledi.

Son olarak, komisyonun sağlık sistemindeki aksaklıklara yönelik öneriler geliştirmek üzere çalışmalara devam edeceğini ve tüm vatandaşların müsterih olması gerektiğini vurguladı.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti...

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan (sol 4) ve komisyon üyeleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Anadolu Ambulans Başhekimliğini ziyaret etti. İshak Şan, burada açıklamalarda bulundu.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti...

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan (sol 4) ve komisyon üyeleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Anadolu Ambulans Başhekimliğini ziyaret etti. İshak Şan, burada açıklamalarda bulundu.

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