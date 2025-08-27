DOLAR
TBMM: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 28 Ağustos 2025'te Toplanıyor

Komisyon, 28 Ağustos 2025'te Numan Kurtulmuş başkanlığında 7. toplantısını yapacak; eski Meclis başkanlarının görüşleri alınacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:39
TBMM: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 28 Ağustos 2025'te Toplanıyor

TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 11.00'de Sayın Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda 7. toplantısını gerçekleştirecektir. Toplantıda önceki dönem Meclis başkanlarının sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacaktır.

Bugünkü oturumda dinlenen baro temsilcileri

Açıklamada, komisyonda bugün TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında yapılan toplantıda Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Mardin Baro Başkanı Ahmet Duyan, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim ve Van Baro Başkanı Sinan Özaraz'ın dinlendiği belirtildi. Toplantının son oturumunda ise milletvekillerinin değerlendirmelerinin alındığı kaydedildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasında, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sürdürülmesi için gerekli bazı yasal altyapı hazırlıklarının yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladığı; Türkiye Barolar Birliği'nin ve farklı baroların komisyonda dinlenmesinin önemine işaret ettiği ve hukuk camiasının sürece katkılarının çok değerli ve faydalı olacağını belirttiği ifade edildi.

Kurtulmuş'un ayrıca komisyonun toplumsal rızanın yaygınlaşmasını amaçladığını ve Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması için komisyon üyeleri ile komisyondaki siyasi partilere büyük sorumluluklar düştüğünü söylediği aktarıldı.

7. toplantıda eski Meclis başkanlarının görüşleri alınacak

Açıklamada yer alan ifadeye göre, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak 7. toplantıda önceki dönem Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacaktır.

