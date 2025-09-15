TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 17-18 Eylül'de Akademisyen ve STK'ları Dinleyecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17-18 Eylül'de TBMM Tören Salonu'nda akademisyenler ve Doğu-Güneydoğu STK temsilcilerini dinleyecek.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:33
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplanıyor

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 17 Eylül ve 18 Eylül tarihlerinde toplanacak.

Toplantılar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ve TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

17 Eylül Çarşamba — 10. toplantı (Saat 14.00)

Komisyonun 10. toplantısının birinci oturumunda çatışma çözümü alanında çalışmaları olan akademisyenler görüşlerini aktaracak. Dinlenecek isimler şunlar:

Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar.

Aynı toplantının ikinci oturumunda görüşlerini sunacak isimler ise Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse olarak açıklandı.

18 Eylül Perşembe — 11. toplantı (Saat 11.00)

Komisyonun 11. toplantısında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek.

Toplantıda söz alacak kuruluş temsilcileri şunlardır: Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ve Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği.

Komisyon görüşmeleri, ilgili akademisyen ve STK temsilcilerinin katkılarıyla devam edecek.

