TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 9'uncu Toplantısı: TOBB, TZOB, TÜSİAD ve MÜSİAD Dinlenecek

TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 9'uncu Toplantısı: İş Dünyası Temsilcileri Dinlenecek

Toplantı Detayları

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda 9'uncu toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda dinlenecek kuruluşlar arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yer alacak.

Önceki Toplantı ve Başkanın Mesajı

Komisyonun 8'inci toplantısında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK eş genel başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dinlenmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında son dönemde Katar, Tunus, Suriye ve Yemen'e saldıran İsrail'in bölgedeki artan saldırgan tutumuna işaret etti. Kurtulmuş, Netanyahu ve çevresinin bu saldırganlığının bölge ülkeleri için uyarı niteliğinde olduğunu, ülkelerin egemenlik haklarının tanınmadığını ve ABD üslerinin bölge halklarını koruyamayacağını gösterdiğini vurguladı.

Kurtulmuş, bu gelişmelerin komisyonun üstlendiği görevin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, komisyonun temel hedefinin milli dayanışmayı artırmak, kardeşliği pekiştirmek ve Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükseltmek olduğunu ifade etti. Ayrıca en kısa zamanda silahların sustuğu ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye ve bölge dileğinde bulundu.

Başkan Kurtulmuş, Orta Doğu'yu bölerek, parçalayarak ve vekil güçler aracılığıyla karıştıran, teopolitikten kaynaklanan siyonizmin yayılmacı siyasetine karşı bölge halklarının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine değindi.

Komisyonun yarınki toplantısında belirtilen iş dünyası temsilcilerinin görüşleri alınacak ve toplantı sonunda elde edilen değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.