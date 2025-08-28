DOLAR
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu: İş Dünyası ve Sendikalar Dinlenecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7. toplantısında önceki Meclis Başkanları görüşlerini paylaştı; gelecek oturumlarda iş dünyası, memur ve işçi sendikaları ile uzmanlar dinlenecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:34
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 7. Toplantısı Sona Erdi

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7. toplantısı sona erdi. Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi. TBMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada toplantıya ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Katılımcılar ve Oturumlar

Toplantı iki oturum halinde yapıldı. İlk bölümde 20. TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 21. TBMM Başkanı Ömer İzgi, 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan ve 24. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin değerlendirmelerde bulundu. İkinci bölümde ise 25. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüşlerini aktardı.

Kurtulmuş'un Vurguları ve Gelecek Planları

Açıklamada, Kurtulmuş'un yasama faaliyetleri ve siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip, Türkiye'nin temel meselelerini yakından takip eden ve çözüm üretmek için gayret sarf etmiş olan önceki dönem Meclis başkanlarının dinlenilmesinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.

Açıklamada yer alan ifadeye göre: "Komisyonun gelecek toplantılarında iş dünyasının, memur ve işçi sendikalarının temsilcileri dinlenecektir. Ayrıca çatışma çözümü alanında, dünya örnekleri üzerine çalışmalar yapan akademisyenler ve uzmanlar davet edilerek görüş ve önerileri de alınacaktır."

