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TBMM'nin Olağanüstü Toplanma Başvurusu Reddedildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yapılan olağanüstü toplantı talebinin reddedildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:37
TBMM'nin Olağanüstü Toplanma Başvurusu Reddedildi

TBMM Olağanüstü Toplanma Başvurusu Red Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunun 10 Eylül'de olağanüstü toplanması için yapılan başvuru hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Gerekçeli Red Kararı

Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubuna gönderdiği yazıda, 3 Eylül 2024'de yapılan olağanüstü toplantı çağrısının uygun görülmediğini ifade etti. Yazıda, 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen 114'üncü birleşiminde benzer bir konusunda görüşme talebinin kabul edilmediği anımsatıldı.

Numan Kurtulmuş, "Genel Kurul, müzakereler sonucunda iradesini ortaya koymuştur. 3 Eylül'deki olağanüstü çağrınız, daha önce görüşülen konuyla benzerlik göstermektedir. Bu durumda yeniden olağanüstü toplantı çağrısı, hukuki açıdan uygun değildir," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Hukuki Durum Olmadığı Vurgusu

Başkanlık tarafından iletilen yazıda, Şerafettin Can Atalay hakkında kesinleşmiş bir kararın mevcut olmadığını belirtti. Bu çerçevede, "16 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Atalay hakkında yeni bir hukuki durum oluşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Meclis Araştırma Önergesi Süreci

Olağanüstü toplantı çağrısına konu olan Meclis araştırma önergesinin kabul edildiği de hatırlatılarak, bu önergenin 1 Ekim 2024 tarihinde TBMM Genel Kurul gündemine alınacağı duyuruldu. Kurtulmuş, genel görüşme ile ilgili öngörüşmelerin ilerleyen günlerde gündeme geleceğini açıkladı.

Sonuç olarak, TBMM Başkanı Kurtulmuş, olağanüstü toplantı talebinin çeşitli hukuki ve içtüzük gerekçeleriyle reddedildiğini duyurdu.

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