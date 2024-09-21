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TBMM'nin Yasalaştırdığı Kanun Sayısı 2754'e Ulaştı

2002'den itibaren TBMM, toplam 2754 kanun teklifini yasalaştırarak önemli bir yasama süreci geçirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:11
TBMM'nin Yasalaştırdığı Kanun Sayısı 2754'e Ulaştı

TBMM'de Yasalaştırılan Kanun Sayısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2002 yılından bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırma başarısını gösterdi. Bu istatistik, Meclis'in yasama faaliyetlerinin ne denli aktif olduğunu ortaya koyuyor.

Meclis Çalışmaları ve Yasama Süreçleri

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte, 22. Yasama Dönemi'nde 914, 23. Yasama Dönemi'nde 548, 24. Yasama Dönemi'nde 418, 26. Yasama Dönemi'nde 491 ve 27. Yasama Dönemi'nde ise 310 kanun kabul edilmiştir. Ayrıca, 1 Ekim 2015’te sona eren 25. Yasama Dönemi'nde ise hükümet kurma süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle herhangi bir kanun yasalaşmamıştır.

28. Yasama Dönemi'nde Kanunlar

1 Ekim'de açılışı gerçekleştirilecek 28. Yasama Dönemi'nde ise bugüne kadar 73 kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Bu kanunların yanı sıra, "temel kanun" olarak nitelendirilen yasalar da önem taşımaktadır.

Temel Kanunların Durumu

TBMM Genel Kurulu'nda "temel kanun" olarak görüşülen yasaların sayıları ise şu şekildedir:

  • 22. Yasama Dönemi: 29 temel kanun
  • 23. Yasama Dönemi: 50 temel kanun
  • 24. Yasama Dönemi: 73 temel kanun
  • 26. Yasama Dönemi: 70 temel kanun
  • 27. Yasama Dönemi: 116 temel kanun
  • 28. Yasama Dönemi: 18 temel kanun (görüşülmekte)

Toplamda, TBMM, 22 yıl içerisinde yasalaştırdığı kanunlarla ülkenin hukuk sistemine önemli katkılar sağlamıştır.

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