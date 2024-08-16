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TBMM Olağanüstü Toplandı: Can Atalay'ın Milletvekilliği Tartışmaları Gündemde

TBMM, Can Atalay'ın durumu üzerine olağanüstü toplantı gerçekleştirdi; tartışmalar ve arbede yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:01
TBMM Olağanüstü Toplandı: Can Atalay'ın Milletvekilliği Tartışmaları Gündemde

TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetiminde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının gündemi ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından sunulan "Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili kararına ilişkin genel görüşme yapılması" önergesi oldu.

Toplantı Gündemi ve Tartışmalar

Bozdağ, elektronik yoklama ile toplantı yeter sayısının sağlandığını duyurdu. Genel görüşme önergesinin okunmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kesinleşmiş mahkeme kararına işaret ederek usul tartışması açılmasını talep etti. Bozdağ da bu talebi kabul ederek usul tartışmasını başlattı.

Usul tartışmaları esnasında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti sıralarına yönelttiği eleştirilerle tartışmaların fitilini ateşledi. Bunun üzerine Bozdağ, oturuma ara verdi.

Arbede ve Olaylar

Oturuma yeniden başlandığında Bozdağ, milletvekillerine daha az gergin bir dil kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak, Ahmet Şık tekrar AK Parti sıralarına yönelik ifadelerde bulununca tartışmalar yeniden alevlendi. Bu sebeple Bozdağ, bir kez daha birleşime ara vermek zorunda kaldı. Ara sırasında, bazı AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüdü ve genel kurulda arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Şık yere düştü.

Toplantıda Öne Çıkan İsimler

MHP’nin bu toplantıya katılmadığı gözlemlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağındaki kırık nedeniyle toplantıyı izlemek için gelirken, ortopedik destekle görüldü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer milletvekilleri, Özel’e geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Olağanüstü oturuma, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç da katılım gösterdi.

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