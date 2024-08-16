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TBMM Olağanüstü Toplantısı Tartışmalara Sahne Oldu

TBMM Genel Kurulu, Can Atalay konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplandı; tartışmalar ve olaylar gündem oldu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:16
TBMM Olağanüstü Toplantısı Tartışmalara Sahne Oldu

TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine dair kararını ele almak üzere önerge sunduğu bildirildi.

Toplantıya Katılım ve Usul Tartışmaları

Bozdağ, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının sağlandığını açıkladı. Genel Kurulda, önergenin okunmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kesinleşmiş mahkeme hükmü gereği Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğünü belirterek usul tartışması talebinde bulundu. Bozdağ, usul tartışmasını başlattı.

Tartışmalar ve Olaylar

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması üzerine AK Parti sıralarına yönelik ifadeleri tartışmalara sebep oldu, bu nedenle Bozdağ birleşime ara vermek zorunda kaldı. Aranın ardından oturumu açan Bozdağ, milletvekillerine temiz bir dil kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ancak Ahmet Şık'ın tekrar gündeme getirdiği ifadeleri, yeniden bir tartışma başlattı ve TBMM Başkanvekili Bozdağ bir kez daha oturuma ara vermek zorunda kaldı. Bu esnada, milletvekillerinin Ahmet Şık'ın ifadeleri üzerine kürsüye yürümesiyle arbede yaşandı.

Katılımcı Partilerin Durumu

Olağanüstü toplantıya MHP dahil olmadı. Ayrıca, ayağını kırdığı belirtilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıyı izlemek üzere TBMM Genel Kurulu'na geldi ve ortopedik destekle dikkat çekti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer milletvekilleri, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları Oruç da katıldı.

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