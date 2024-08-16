TBMM Olağanüstü Toplantısında Anayasa Mahkemesi Tartışması

TBMM Olağanüstü Toplanarak Anayasa Mahkemesi Konusunu Gündeme Aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını masaya yatırdı.

Abdullah Güler'den Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıda yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını eleştirerek, "Anayasa Mahkemesinin Anayasa maddelerine uymadığını ve yıllar önce verdiği içtihatları yok saydığını" belirtti.

Muhalefetin Eleştirilerine Yanıt

Muhalefet milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi üyelerinin kimler tarafından seçildiğini sorduğunu aktaran Güler, "1990'lı yıllardaki kararları verenler, onları seçenlerin kölesi midir?" sorusunu yöneltti. Güler, iki dönemde de Anayasa Mahkemesi üyelerinin hukuk alanında yetkin kişiler olarak seçildiğini savundu.

Önemli Kanuni Düzenlemelere Değindi

Güler, muhalefetin Genel Kurulda yer almamasına yönelik eleştirilere de yanıt vererek, "Çok önemli düzenlemeler yaparken muhalefetin katılmadığını gördük," dedi. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararda "milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna dair" yapılan tespitlerin eksik olduğunu vurguladı.

Yetkisizlik Kararları ve Anayasa’nın 154. Maddesi

Güler, Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki başvurularda yetkisizlik kararı verdiğini hatırlatarak, son kararında içtihatlarına aykırı bir hüküm kurduğunu belirtmişti. Ayrıca, Anayasa'nın 154. maddesine atıfta bulunarak, Anayasa Mahkemesi'nin işlevine dair eleştirilerde bulundu.

Güler, "Anayasa Mahkemesi Türkiye'de yüksek yargı değildir, süper temyiz mercii" ifadesini kullanarak, bu konuda daha açık bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.