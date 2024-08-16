TBMM Olağanüstü Toplantısında Filistin Destek Mesajları

TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin halkının yanında olduklarını belirtti. Özel, "Bu konuda üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la kurduğu ilişkiler, partimiz ile Filistin arasındaki bağların temelidir. Bu ilişkileri aynen koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin'e Destek ve Can Atalay Meselesi

Genel Kurulda CHP'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararına dair genel görüşme önergesi üzerinde konuşma yapan Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın oturuma hitap etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Özel, "Sayın Abbas'ın, bedeli ne olursa olsun, her şeyi göze alarak Gazze'ye gideceğini açıklaması tarihi bir ifade" şeklinde değerlendirdi.

Özel, TBMM'de geçirdiği 9 yıl boyunca, zaman zaman tansiyonun yüksek olduğunu ancak bu salonda hiç kan görmediğini belirterek, "Parlamentoda kötü söz ve şiddetin olmaması konusunda CHP olarak destek vereceğiz." dedi.

İktidarın Yönetemediği Eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısız olduğunu ileri sürerek, "İktidar ülkeyi yönetemiyor." ifadesini kullandı. Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay'ın tahliyesi için bir Meclis kararı çıkarılmasını istedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise, Yüksek Mahkeme'nin Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin 'yok hükmünde' olduğuna dair karar verdiğini hatırlatarak, "Meclis, Anayasa Mahkemesi kararını okumalı ve Can Atalay’ın milletvekilliğini iade etmelidir." dedi.