TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Elektrik Kesintisi Tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji Bakanlığı 2026 bütçe görüşmelerinde CHP'li Mahmut Tanal ile AKP'li Resul Kurt arasında elektrik kesintisi iddiaları üzerine tartışma çıktı, toplantıya ara verildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:49
Enerji Bakanlığı 2026 bütçe görüşmelerinde gergin anlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine başlamak üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında başlayan oturumda, Bakanlığın 2026 yılı bütçesi ile birlikte Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alındı.

Bakan Bayraktar sunumuna başlarken, "Bu yıl yalnızca rüzgar ve güneşten elde ettiğimiz elektrik, sanayi tüketimimizin yaklaşık yüzde 75’ini karşılayacak seviyeye gelmiştir" ifadelerine yer verdi. Bu sözlere tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Suriye’ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" diyerek bölgesinde yaşanan kesintilere dikkat çekti.

Tanal’ın eleştirisine yanıt veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" dedi. Bunun üzerine Tanal, "Halka hırsız mı diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi ve salonun tansiyonu yükseldi.

Gerilimin büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantıya 20 dakika ara verilmesini kararlaştırdı. Ara sonrasında milletvekillerinin sözlü tartışmaya devam etmesi üzerine başkan, görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini ve süreci sekteye uğratan milletvekillerini komisyondan çıkarma yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri, Mehmet Muş’un uyarısının ardından devam etti ve Bakan Bayraktar sunumuna kaldığı yerden devam etti.

