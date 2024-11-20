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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü

İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:54
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gergin Anlar

İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Görüşmeler sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, gerginliğin nedenine dikkat çekerek Bakan Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti.

Komisyonun Özür Beklentisi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, komisyon görüşmeleri öncesinde yaşanan gerginliği dile getirerek, "Sayın Bakan, sizden bu Komisyon bir özür bekliyor" dedi. Ağbaba, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk hakkında ilginç bir soru sordu; "Ahmet Türk o gün terörist değil de üç gün sonra mı terörist oldu?" diye sordu.

Belediye Başkanlarının Uzaklaştırılması Üzerine Eleştiriler

Ağbaba, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasını eleştirerek, "Eğer Ahmet Özer'in İmralı'nın gündemine gelmesi suçsa, birçok kişinin cezaevinde olması lazım" ifadelerini kullandı. Suç örgütlerine yönelik ve özellikle İstanbul'da artan çatışmalara dikkat çeken Ağbaba, bunların mevcut siyasi ortamın bir ürünü olduğunu öne sürdü.

Şiddetle Mücadele ve Siyasi Eleştiriler

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, şiddet olaylarını eleştirerek, İçişleri Bakanlığının bu konuda kararlı bir mücadele sürdürdüğünü vurguladı. Erkan, "Siyaset kurumu birilerini korumakta, bunun neticesinde de ilgili şahıslar suç işlediklerinde dışarıda gezmektedir" diyerek mevcut durumu eleştirdi.

Gerginlik ve İletişim Sorunları

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, yaşanan gerginliklere değinerek, "Bu parlamento çok hadise gördü fakat böyle bir görüntü Meclise yakışmamıştır" dedi. Muş, olayların nezaketle konuşulabileceğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bu görüşmeler, sadece İçişleri Bakanlığının bütçesine değil, aynı zamanda Türkiye’nin siyasi ortamına da ışık tutuyor. Milletvekillerinin yoğun tartışmaları, önümüzdeki günlerde daha fazla gelişmeye sahne olabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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