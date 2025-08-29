DOLAR
TBMM Tezkeresi: Parlamentolar İsrail ile Askeri ve Ticari İlişkileri Sonlandırmaya Davet Edildi

TBMM Başkanlığı tezkeresiyle tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya ve Filistin'e uygulanan ambargoyu kırmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:51
TBMM Başkanlığı, dünya parlamentolarını Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete çağırdı

TBMM Başkanlığı tezkeresiyle tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya ve Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak amacıyla harekete geçmeye davet edildi.

Açıklamada, çağrının uluslararası dayanışmayı güçlendirmek ve insani yardımın erişimini artırmak hedefi taşıdığına dikkat çekildi. Tezkerenin muhataplardan somut adımlar beklediği vurgulandı.

Bu çağrı, diplomasi ve ticari ilişkiler açısından önemli sonuçlar doğurabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Kararın uygulanması halinde ülkeler arasında mevcut ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi ve olası yaptırım veya kısıtlamaların gündeme gelmesi ihtimali öne çıkıyor.

TBMM'nin yaptığı davetin küresel parlamentolar nezdinde nasıl karşılık bulacağı, takip edilecek adımlar ve muhatap ülkelerin tepkileri sürecin yönünü belirleyecek.

Önemli Nokta: Tezkere, parlamentolardan İsrail ile askeri ve ticari bağların kesilmesi ve Filistin'e uygulanan ambargonun kırılması yönünde somut girişimler bekliyor.

