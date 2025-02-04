TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, ARF ACC Süper Bilgisayarını İnceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, komisyon başkanı Fatih Dönmez liderliğinde, ülkenin en güçlü süper bilgisayarı ARF ACC'yi incelemek üzere TÜBİTAK ULAKBİM Veri Merkezini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ev sahipliğinde, komisyon üyelerine merkezdeki çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, ARF ACC'nin yapay zeka uygulamaları, büyük veri analizi ve ileri seviye hesaplama gibi önemli alanlarda kullanıldığı ve dünya sıralamasında 230'uncu, enerji verimliliğinde ise 26'ncı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yapay Zeka Ekosisteminin Geliştirilmesi

Toplantıda, Türkiye'deki yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için kritik teknolojilerin geliştirilmesi hakkında bilgiler verildi. TÜBİTAK, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi çerçevesinde önemli görevler üstlenerek, yapay zeka girişim ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Başkan Dönmez, yapay zeka alanındaki gelişmeleri değerlendirerek, "Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde elektronik teknolojilerdeki gelişimler, bilgisayarları hayatımıza soktu. Artık, insan aklını taklit edebilecek yeni teknolojilerle karşı karşıyayız" dedi. Dönmez, yerli ve milli teknolojilerin kullanımına da dikkat çekerek, bu alandaki araştırmalara hız vereceklerini vurguladı.

TÜBİTAK'ın Rolü ve Stratejileri

Prof. Dr. Orhan Aydın, yapay zekanın dijital dönüşüm süreçlerine sağladığı katkılara değinerek, güçlü bir altyapı ve yetkin insan kaynaklarının önemine işaret etti. TÜBİTAK'ın destek ve burs programlarındaki öncelikli alanın yapay zeka olduğunu belirten Aydın, bu konuda uluslararası işbirliklerinin de kritik bir rol oynadığını söyledi.

Aydın ayrıca, %E2%80%9CYapay zeka ve büyük veri alanlarında rekabet gücümüzü artırmak için stratejik araştırmalara imza atıyoruz%E2%80%9D şeklinde konuştu. Eğitim, sağlık, enerji gibi alanlarda yapay zeka tabanlı yenilikçi iş modellerinin önemine de vurgu yaptı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ve TÜBİTAK yetkilileri arasında yapılan görüş alışverişleri, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedefleri ve stratejik planlamaları üzerine yoğunlaştı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez (sol 5) ve komisyon üyeleri, TÜBİTAK ULAKBİM Veri Merkezini ziyaret ederek, Türkiye'nin en güçlü süper bilgisayarı ARF ACC'yi inceledi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez (sol 5) ve komisyon üyeleri, TÜBİTAK ULAKBİM Veri Merkezini ziyaret ederek, Türkiye'nin en güçlü süper bilgisayarı ARF ACC'yi inceledi.