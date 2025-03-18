TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Ekonomi Temasıyla Toplandı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:16
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Ekonomi Temasıyla Toplandı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Ekonomi Temasıyla Toplandı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında, yapay zekanın ekonomiye etkileri teması etrafında bir araya geldi.

Yapay Zeka ile Ekonomideki Değişim

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mert Özarar, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Özarar, "Yaklaşık 1,5 milyon incelemenin sonunda 120,4 milyar TL bir matrah farkına vardık. Bunu kendi elimizle bulma ihtimalimiz yoktu. Yapay zeka, kullandığımız diğer büyük analitik modeller, bize burada yardımcı oldu" dedi.

Yapay Zeka ile Gelecek Projeleri

Özarar, dünyada soğuk savaşın yerini yapay zeka savaşına bıraktığını belirterek, ABD ve Çindeki çalışmalara dikkat çekti. Türkiye ile dünya arasındaki farkın önemli ölçüde azaldığını, hızla hareket etmenin önemini vurguladı.

OECD Verilerine Göre Yapay Zeka Ekonomiyi Destekleyecek

Özarar, yapay zekanın verimliliği arttırarak büyümeyi destekleyeceğini, OECD verilerine göre 2030 yılına kadar dünya ekonomisine yıllık 15,7 trilyon dolar katkı sağlamasının öngörüldüğünü ifade etti.

Akademik Destek İhtiyacı

Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, yapay zeka alanında eğitim verebilecek akademisyenlerin yetersizliğine dikkat çekerek, "Havuzu genişletmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı. Ayrıca, önerilen maaşların yetersizliğine de vurgu yaptı.

Yeni İş Modelleri ve Meslekler

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, yapay zeka ile birlikte yeni iş modellerinin ortaya çıkacağını söyleyerek, bu süreçten en çok beyaz yakalı çalışanların etkileneceğini belirtti.

Sonuç Olarak

Yapay zeka, Türkiye'de kamu tasarrufunun artırılmasında ve yeni mesleklerin doğmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplantıya katılan isimler, gelecekte yapay zekadan daha fazla faydalanılması gerektiğini ve bu alandaki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

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