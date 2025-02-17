TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi'nde İncelemelerde Bulundu

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Aktif Çalışmalarını Sürdürüyor

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Koç Üniversitesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zekanın sunduğu fırsatlar ve riskler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yapay Zeka Vizyonu ve Hedefler

Komisyon, yapay zeka alanındaki kazanımları artırmak, hukuki altyapıyı oluşturmak ve riskleri azaltmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dönmez, ocak ayında göreve başladıklarını ve farklı kurumları ziyaret edip sunumlar aldıklarını ifade ederek, “Bugün ilk defa bir üniversiteyi ziyaret ediyoruz” dedi.

Dönmez, yapay zekanın mühendisler tarafından geliştirilen bir teknoloji olmasına rağmen, toplumun her kesimini etkilediğini belirtti. “Sanayi devriminden bu yana teknolojik her araç, insan hayatında değişikliklere yol açtı” diyen Dönmez, yapay zekanın insan beyninin yerini alabilecek bir yetkinlikte olduğuna dikkat çekti.

Yerli ve Milli Yapay Zeka Ekosistemi

Dönmez, yapay zekanın doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Türkiye'de yerli ve milli yapay zeka ekosistemi oluşturulabilir mi, üniversitelerimizin bu noktadaki misyonları nedir? Bunları öğrenmek için buradayız” ifadelerinde bulundu.

İTÜ’den Yapay Zeka Bilgileri

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, komisyon üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “İTÜ, yapay zeka konusunda ülkemizdeki en kritik kitlenin olduğu üniversitedir” şeklinde konuştu. Komisyon, İTÜ'deki yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi almanın yanı sıra Yapay Zeka Zirvesi'ne katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Koç Üniversitesi Ziyareti

Komisyonun bir sonraki durağı Koç Üniversitesi oldu. Burada üniversite yetkilileri, komisyona yapay zeka üzerine yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, üniversitenin bu alanda birçok projeye imza attığını belirtirken, komisyona teşekkür etti.