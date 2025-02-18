TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişarede Bulundu

Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejileri Gözden Geçirildi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Tombalak ve Açık Veri ve Teknoloji Derneği Başkanı Bilal Eren'in katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplanan komisyon, yapay zeka alanındaki güncel durumu ve geleceği değerlendirerek, çok sayıda konuda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıdan Öne Çıkanlar

Dönmez, toplantının açılışında, İstanbul Teknik ve Koç Üniversitesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretlerin verimli geçtiğini belirtti. Yapay zeka ekonomisinin 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolarlık bir hacim yaratacağını ifade eden Küçükşabanoğlu, Türkiye’nin bu alandaki konumunu değerlendirerek, “IMF’nin ‘Ülkelerin Yapay Zekaya Hazır Olma Endeksi’nde Türkiye’nin 50’nci sırada yer aldığını” hatırlattı.

Türkiye’nin Potansiyeli ve Gelecek Hedefleri

Küçükşabanoğlu, toplantıda yapay zeka alanındaki önerilerini sunarak, yukarıda belirtilen konuda toplumsal farkındalığın artırılması, eğitim sisteminin güncellenmesi ve yeni bir kurum kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dünyada ikinci yapay zeka üniversitesinin Türkiye’de açılmasını ve bu üniversitenin Cahit Arf adını taşımasını önerdi.

İstihdam ve Adaptasyon Söylemleri

AIPA Başkan Yardımcısı Volkan Kılıç, Türkiye'deki toplumun %22,6’sının yapay zeka hakkında bir fikir belirtmediğini ve %1,1 gibi küçük bir oranın yapay zekayı robotla eşleştirdiğini ifade ederek, bu durumu “Hollywood etkisi” olarak tanımladı. İşletmelerin %65,5’inin istihdamında bir değişiklik olmadığını, %25,9'unun istihdamının arttığını aktardı.

Teknoloji Yatırımlarında Strateji Gerekliliği

TÜBSİAD Başkanı Mehmet Ali Tombalak, Türkiye'deki teknoloji yatırımlarının %85’inin kurumların kendi içlerinde yapıldığına dikkat çekerek, kurumlar arası işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yapay zekanın “veri merkezsiz” olamayacağına vurgu yaptı ve fiyat rekabetinden değer rekabetine geçişin önemini dile getirdi.

Açık Veri Çalışmaları ve Gelecek Adımları

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Başkanı Bilal Eren, açık verinin yapay zeka için neden gerekli olduğunu ve verilerin standartlara göre paylaşılmasının önemini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Yetkilisi İlayda Süer, ulusal veri stratejisi çalışmaları ve “Kamu Veri Alanı” pilot projeleri üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Komisyon, yapay zeka alanında Türkiye’nin gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalara devam edeceğini açıkladı.