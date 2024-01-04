TBMM'ye 9 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Parlamento üyelerinin yargılanmasını engelleyen yasama dokunulmazlığı, Cumhurbaşkanlığı’nın talebiyle TBMM gündemine geldi. CHP, DEM Parti ve TİP’ten 9 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen tezkereler, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyona gönderildi. Karma Komisyon’a havale edilen dosyaların sahipleri şunlardır:

"DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç."

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI NEDİR?

Yasama dokunulmazlığı, parlamento üyelerinin suç işledikleri iddiasıyla yargılanmalarını engelleyen bir anayasal güvencedir. Yasama dokunulmazlığının amacı, milletvekillerinin görevlerini özgürce ve bağımsız olarak yapabilmelerini sağlamaktır. Yasama dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre TBMM üyesi olmayan bakanları kapsamaktadır.



