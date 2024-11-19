TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DEM) ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri sunuldu.

Bu tezkereler TBMM Başkanlığı tarafından, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Sevk Edilen Milletvekilleri

Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri ise şunlardandır:

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

Bu gelişme, TBMM'deki siyasi dinamiklerin yeniden şekillenmesine yol açabilir. Kamuoyunun ilgisi, bu sürecin nasıl gelişeceğine odaklanmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.