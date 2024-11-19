TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DEM) ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri sunuldu.
Bu tezkereler TBMM Başkanlığı tarafından, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Sevk Edilen Milletvekilleri
Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri ise şunlardandır:
- CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar
- DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
- DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
- Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
Bu gelişme, TBMM'deki siyasi dinamiklerin yeniden şekillenmesine yol açabilir. Kamuoyunun ilgisi, bu sürecin nasıl gelişeceğine odaklanmış durumda.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.